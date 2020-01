The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B043153 UNICR.BK AUS.14-20 FLR 72 BD00 BON EUR NCA XFRA CH0266842696 CREDIT AGR.LN 15-20 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000BLB42T0 BAY.LDSBK.IS. 17/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4YR7 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T9F0 DZ BANK IS.A714 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UDP0 DZ BANK IS.A842 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UDQ8 DZ BANK IS.A843 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2EY3 LB.HESS.THR.CARRARA01J/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4CH8 LB.HESS.THR.CARRARA01S/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3DZ7 HCOB IS 10/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NWB2EA2 NRW.BANK 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA XS0829360923 NATURGY CM 12/20 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1ZJK19 BMW US CAP 14/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA DE000HSH31N5 HCOB IZ 5 12/20 BD01 BON EUR NCA WL20 XFRA DE000NWB0329 NRW.BANK MTI 05/20 BD01 BON EUR NCA CX3D XFRA PTCG2YOE0001 CAIXA GERAL 10/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US500769DP65 K.F.W.ANL.V.10/2020 DL BD01 BON USD NCA XFRA US61747YCM57 MORGAN STANLEY 2020 F BD01 BON USD NCA XFRA US65557DAJ00 NORDEA BK 10/20 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA USF2893TAD84 ELEC.DE FRANCE 10/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA USF8586CXG25 SOC GENERALE 14/UND.FLR BD01 BON USD NCA ND0A XFRA USU6700TAA17 NOVELIS 16/24 REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB5J59 LB.HESS.THR.CARRARA01M/18 BD02 BON EUR NCA XFRA US05578DAR35 BPCE S.A. 15/20 MTN BD02 BON USD N