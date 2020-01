FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.01.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSHP5 XFRA GB00B6YTLS95 STAGECOACH LS-,0054824 0.045 EURXFRA DE000HSH40J4 HCOB MZC 14 15/26 0.000 %XFRA DE000HSH4NT7 HCOB MZC 2 14/21 0.001 %WM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.432 EURSUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.360 EURPRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.672 EURLNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.113 EURKLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.603 EURWVH XFRA US35471R1068 FRANKLIN ST.PPTYS DL-0001 0.081 EURCC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1 0.225 EURXCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.090 EURNVAF XFRA TH0400010R10 GD.L.PRP.DEV.-NVDR-BA4,75 0.014 EURCEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.225 EUR3PNA XFRA GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW LS -,407 0.161 EURH4ZE XFRA DE000A1C22L5 HSBC MSCI EUR. UC. ETF DZ 0.102 EURH4ZA XFRA DE000A1C0BB7 HSBC EUR.ST.50 UC.ETF DZ 0.201 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.145 EURG7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.529 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.032 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.007 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.179 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.056 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.236 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.045 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.063 EURPNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 0.171 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.063 EUR355 XFRA US29278D1054 ENEL CHILE SA ADR REGS/50 0.025 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.113 EURVAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.040 EURVUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.124 EUR1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.153 EURDYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.135 EURCLN XFRA GB0001990497 CITY OF LDN INV.TR.LS-,25 0.056 EUR