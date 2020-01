Die aktuell längste Serie: Cree mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 14.85%) - die längste Serie dieses Jahr: Cree 10 Tage (Performance: 14.85%). Tagesgewinner war am Dienstag Hugo Boss mit 6,80% auf 46,66 (318% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,03%) vor Cancom mit 3,24% auf 54,15 (124% Vol.; 1W 5,97%) und BKS Bank Stamm mit 3,23% auf 16,00 (92% Vol.; 1W 0,00%). Die Tagesverlierer: Wacker Neuson mit -10,25% auf 14,53 (501% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,20%), Heidelberger Druckmaschinen mit -8,05% auf 0,98 (286% Vol.; 1W -11,13%), Aurora Cannabis mit -5,63% auf 2,01 (95% Vol.; 1W 12,29%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (3020,41 Mio.), McDonalds (1731,73) und Coca-Cola (1368,53). Umsatzausreisser ...

