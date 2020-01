Es läuft die zwölfte Woche, in der sich der DAX an der oberen Begrenzung des mittelfristigen, Ende 2018 etablierten Aufwärtstrendkanals entlang schiebt, ohne diese überwinden zu können. Gestern fehlten dabei am Tageshoch noch 36 Punkte zum bisherigen Allzeithoch.

