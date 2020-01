flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD läuft gemächlich und somit ...

Das Währungspaar EUR/USD läuft gemächlich und somit auch ermüdend weiter seitwärts. Die Handelsspanne am Dienstag betrug nur 33 Pips. Am Devisenmarkt beabsichtigen sich die Marktteilnehmer offenbar nicht mehr, sich vor dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag mit neuen Positionierungen aus dem Fenster zu lehnen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 31. Dezember 2019 bei 1,1239 bis zum jüngsten Verlaufstief des 20. Januar 2020 bei 1,1176, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,115/1,1139/1,1158/1,1177/1,1201 und 1,1239 in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 1,1077, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,1053/1,1038/1,1014 und 1,0976 auszumachen.

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

