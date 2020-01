FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz der erwarteten Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt kann sich der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf des frühen Handels knapp behaupten. Gegen 8.15 Uhr gibt er nur geringfügig um 6 Ticks nach auf 172,04 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 172,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,1, das Tagestief bei 171,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 18.500 Kontrakte.

"Das Chartbild hellt sich auf", so die Analysten der Helaba. Der Future habe nun die September-Abwärtstrendlinie überwunden. Zudem generiere der DMI ein Kaufsignal, welches durch einen Anstieg des ADX jedoch noch untermauert werden müsse. Das Kursmomentum steige leicht im positiven Bereich. Die nächsten Hürden sieht die Helaba an der 55-Tagelinie bei 172,18 und dann am 38,2-Prozent-Retracement des Rückgangs von 178,66 auf 170,19, es liege bei 173,43. Haltemarken sieht die Helaba bei 171,57, bei 171,35 und um 171,00.

January 22, 2020 02:18 ET (07:18 GMT)

