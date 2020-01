Der Deutsche Leitindex bricht seinen eigenen, zwei Jahre alten Rekord. Das ist ein gutes Zeichen für den weiteren Verlauf des Jahres.

Der 22. Januar 2020 wird in die Dax-Annalen eingehen. Knapp zwei Jahre nach seinem bislang jüngsten Allzeithoch hat der deutsche Leitindex einen neuen Rekordwert aufgestellt. Zur Eröffnung um neun Uhr stieg er auf 13.614 Zähler und übertraf damit seine Bestmarke vom 23. Januar 2018 mit 13.597 Punkten.

Schon in der zweiten Januarwoche hatte sich der Dax nah an das Rekordhoch herangerobbt, fiel dann aber wieder zurück. Erst die neuen Sprünge an der Wall Street auf neue Allzeithochs gaben auch dem Dax den nötigen Schub. Die großen Indizes an der Wall Street markieren bereits seit dem Herbst auf ständig neue Bestmarken.

Der wichtigste Auslöser für den Rekordkurs des Dax ist der Phase-1-Deals, den US-Präsident Donald Trump und Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He am Mittwoch unterzeichnet haben.

Die USA verzichten auf weitere Strafzölle und nehmen einen Teil der Zollerhöhungen auf chinesische Waren zurück. Im Gegenzug wird China unter anderem in den nächsten beiden Jahren für zusätzlich mindestens 200 Milliarden Dollar US-Waren kaufen.

Für Robert Halver, ist das Abkommen vor allem "aus psychologischer Sicht bedeutend". Inhaltlich sei es jedoch nicht so vielversprechend, dass mit einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung zu rechnen sei, sagt der Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank.

Investoren werden zuversichtlicher

Die Investoren werden aber insgesamt wieder zuversichtlicher und lassen sich nicht mehr so leicht verunsichern. Das zeigt sich auch daran, dass die Kriegsgefahr zwischen dem Iran und den USA, die Märkte nur kurz belastet hat. Gleich ...

