Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold CorpUnternehmen: Klondike Gold Corp ISIN: CA4989033010Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 22.01.2020 Kursziel: 0,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis AcklinFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,80. Zusammenfassung: Klondike hat Einblicke in sein aktualisiertes geologisches Modell veröffentlicht, das aus einem dreimonatigen Programm zur Überarbeitung und Auswertung von fünf Jahre zuvor gesammelten geowissenschaftlichen Daten resultiert. Das neu kalibrierte Modell berücksichtigt zum ersten Mal goldhaltige, in Nordost-Richtung driftende orogene Verwerfungen, die die in Nordwest-Richtung driftenden Verwerfungen überlagern. Letztere standen bisher im alleinigen Fokus des Modells. Beide Verwerfungsrichtungen sind im Grundgestein goldhaltig und liefern Vektoren für neue Explorationsziele in den Lone Star- und Stander-Zonen. Das aktualisierte Modell gibt Klondike einen besseren geologischen Überblick über seinen Distrikt und ein höheres Maß an Zuversicht in das Gold-Potenzial der Liegenschaft. Unsere Empfehlung lautet Kaufen mit einem Kursziel von CAD 0,80. First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.80 price target. Abstract: Klondike has published insights into its updated geological model, which resulted from a three month program to reprocess and recompile five years of previously gathered geoscience data. The recalibrated model for the first time considers gold-bearing northeast-trending orogenic faults, which overlay the northwest trending faults. The latter have been the sole focus of the model up to now. Both fault directions are gold-bearing in bedrock and provide vectors towards new exploration targets at the Lone Star and Stander zones. The updated model gives Klondike a better geological overview of its district and a higher degree of confidence in the property's Au potential. Our rating is Buy with an C$0.80 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19957.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.