FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Halbleiterausrüsters ASML haben in einem steigenden Gesamtmarkt nachgegeben. Der Ausblick des Unternehmen für 2020 stellte zwar weiteres Wachstum in Aussicht und die Zahlen für das vergangene Jahr entsprechen den Erwartungen, aber das genügte Anlegern offensichtlich nicht. Die Aktie verlor zuletzt 1,3 Prozent. Auf Sicht eines Jahres fällt das angesichts eines nahezu verdoppelten Kurses aber kam ins Gewicht.



Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan merkte an, dass die Investoren sich auf kurze Sicht wahrscheinlich einen dynamischeren Geschäftsverlauf erhofft hätten. Die Auftragseingänge seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Allerdings trübe der Bericht nicht seine langfristig positive Einschätzung./mf/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ASML-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de