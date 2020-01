Rondo Ganahl und Goerner Formpack bieten mit einem neuen, gemeinsamen Unternehmen, der Faserwell GmbH, zukünftig Komplettlösungen für umweltfreundliche Innen- und Außenverpackungen an. Die Produkte von Faserwell bestehen ausschließlich aus papierbasierenden Faserform-Teilen und Wellpappe und sollen als Alternativen zu Verpackungen aus Styropor und anderen Kunststoffen dienen. Ab Mai wird dafür eine eigene Produktionsanlage am Stammsitz der Rondo Ganahl in Frastanz in Betrieb genommen werden. Neue Faserformmaschine für die DACH-Region Im Mai 2020 startet am Vorarlberger Standort von Rondo Ganahl ...

