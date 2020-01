Hamburg (ots) - Im Herbst 2019 gab sie die Trennung von Arne Schönfeld bekannt, jetzt spricht Mareile Höppner, 42, erstmals über ihren Alltag als getrenntes Paar. In der aktuellen GALA (Heft 5/2020, ab morgen im Handel) sagt die ARD-Moderatorin: "Wir sind trotz Trennung sehr glücklich zusammen und auch noch total eng miteinander. Wir sind ja schließlich auch Eltern, haben einen neunjährigen Sohn."Dazu gehört auch, dass sie mit ihrem Ex-Mann in Leipzig nach wie vor unter einem Dach lebt: "Also, ich sag mal so: Bei uns ist es ein bisschen das Hin-und-her-Modell. Aber für uns passt alles."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4498735