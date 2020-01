Guten Morgen, der DAX ging am Vortag bei 13.555 Punkten mit einem kleinen Aufschlag von 0,05% aus dem regulären Handel. Vorbörslich zeigt sich der Leitindex aber nach guten Vorgaben aus Asien deutlich höher bei 13.620 Punkten. Damit dürfte am heutige Mittwoch ein neues Allzeithoch im DAX markiert werden. Die nächste Anlaufmarke für den DAX befindet sich über 13.600 Punkten bei 13.700 Punkten am langfristigen Fibonacci-Fächer. Darüber würden dann 13.800 und 14.000 Punkte folgen. Nach unten befindet ...

