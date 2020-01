Es herrscht derzeit sehr wenig Bewegung an den Börsen. Das mag sicherlich auch daran gelegen haben, dass die US-Aktienbörsen am vorgestrigen Montag wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen blieben. Es liegt aber auch daran, dass weder die Konjunkturdaten, noch die Geldpolitik oder die Berichtssaison in den USA neue Impulse geben. Konjunkturdaten, Notenbanken und Unternehmensbilanzen erwartungsgemäß Was die Konjunkturdaten angeht, so hat der gestrige Anstieg des ZEW-Index nicht sonderlich ...

