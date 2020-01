22.1.: Frank Weingarts läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Vorstandsvorsitzende des ZFA veranstaltet heute den "Zertifikate Jahresauftakt 2020" in der Säulenhalle der Wiener Börse http://www.zertifikateforum.at 21.1.: Markus Fallenböck läutet die Opening Bell für Dienstag. Wie Own Austria in den vergangenen Wochen zu own360 wurde, erklärt der Geschäftsführer ausführlich im nächsten Magazine https://www.own360.app/at/ http://www.boerse-social.com/magazine 20.1.: Roman Eisenschenk mit der Opening Bell für Montag. Der KeplerCheuvreux-Mann läutet die heute startende Flagship Investors' Conference in Frankfurt ein: 31 Austro-Börsenotierte dabei https://www.german-corporate-conference.com/companies/ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...