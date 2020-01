Stuttgart / New York (ots) - AnyDesk, eines der am schnellsten wachsenden Technologie-Unternehmen Deutschlands, und Insight Partners, ein führendes globales Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen aus New York, läuten mit einer neuen Finanzierungsrunde einen signifikanten Wachstumsschub und die weitere geografische Expansion des Softwareunternehmens AnyDesk ein. AnyDesk ist eine leistungsstarke Remote-Desktop-Software. Sie ermöglicht Anwendern den Fernzugriff von ihren Endgeräten auf Computer - ob aus demselben Büro oder aber vom anderen Ende der Welt. Nach nur 5 Jahren wird AnyDesk bereits von Millionen von Menschen und mehr als 25.000 Unternehmen in 173 Ländern genutzt, darunter viele Fortune 500 Konzerne."Unser gesamtes Team von Remote-Desktop-Experten freut sich auf die zusätzlichen Wachstumsmöglichkeiten, die diese neue Partnerschaft bietet", sagt Philipp Weiser, Gründer und Geschäftsführer der AnyDesk Software GmbH. "Dank dieser Zusammenarbeit werden wir unser globales Marktwachstum beschleunigen können, insbesondere in Amerika. Zusätzlich zur Finanzierung haben wir nun Zugriff auf ein Team von operativen Experten bei Insight Partners. Das wird uns auf dem Weg zu noch größerem, langfristigen Erfolg voranbringen."Die neue Partnerschaft stärkt die Position von AnyDesk am Markt und stellt die Weichen für eine Expansion auf dem amerikanischen Kontinent. Für den neuen nordamerikanischen Hauptsitz des Softwareunternehmens ist die Wahl auf Charlotte in North Carolina gefallen. "Wir freuen uns darauf, eine starke Präsenz in den USA zu etablieren und in einer der bestbewerteten Städte des Landes für Wachstum im Bereich internationale Geschäfte und Technologie zu arbeiten", ergänzt Weiser.Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde die Remote-Desktop-Software von AnyDesk weltweit von 145 Millionen Nutzern heruntergeladen - eine Steigerung um 96 Prozent von Jahr zu Jahr - und jeden Monat kommen weitere 5 Millionen Nutzer hinzu. "Wir sind unglaublich stolz auf unsere Kundenbindungsrate von 99 Prozent", sagt Oldrich Muller, Chief Operating Officer der AnyDesk Software GmbH. "Diese Tatsache sagt viel über die Qualität unseres Produkts und unser Engagement für erstklassigen Support und Kundenservice aus. Wir freuen uns darauf, unseren Kundenstamm mit Insight Partners weltweit zu erweitern.""Wir begrüßen die Partnerschaft mit AnyDesk sehr", kommentiert Thomas Krane, Principal bei Insight Partners. "Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung und unserem starken Fokus auf Arbeitsplatzsoftware wissen wir, dass sich die nahtlose Lösung von AnyDesk mit ihrem benutzerzentrierten Ansatz von anderen Angeboten unterscheidet. Die Desktop-Lösung von AnyDesk, die schnelle Reaktionszeiten sowie Sicherheit und Stabilität bietet, wurde in Europa gut angenommen. Darauf, AnyDesk bei der weiteren Skalierung in den Vereinigten Staaten zu unterstützen, freuen wir uns."Nach der Transaktion beläuft sich das Gesamtvolumen der VC-Finanzierung durch Insight Partners und den bestehenden Investor, den europäischen multi-stage Risikokapitalfonds EQT Ventures, auf mehr als 20 Millionen US-Dollar."Die Gründer von AnyDesk - Philipp, Andreas und Olaf - haben zusammen mit ihrem wachsenden Team in Stuttgart in den zwei Jahren, seit EQT Ventures die Serie A des Unternehmens geleitet hat, Unglaubliches geleistet", sagt Axel Bard Bringéus, Deal Partner und Investment Advisor bei EQT Ventures. "Das produktgetriebene, organische Wachstum von AnyDesk war erstaunlich und ist ein Beweis dafür, dass die Remote-Desktop-Software des Unternehmens die Beste ihrer Art ist. Das Team von EQT Ventures freut sich darauf, AnyDesk auf seinem Weg zu einer globalen Erfolgsgeschichte zu unterstützen."Über Insight PartnersInsight Partners ist ein führendes globales Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen, das in wachstumsstarke Technologie- und Software-Unternehmen investiert, die die Transformation in ihren Branchen vorantreiben. 1995 gegründet, verwaltet Insight derzeit über 20 Milliarden Dollar an Vermögenswerten und hat bisher in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Das Ziel von Insight ist es, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Den Führungskräften soll die gesamte Wachstums-Expertise von Insight zugutekommen, um den langfristigen Erfolg des jeweiligen Unternehmens zu fördern.Weitere Informationen über Insight und alle seine Investitionen finden Sie unter www.insightpartners.com (http://www.insightpartners.com).Folgen Sie @insightpartners (www.twitter.com/insightpartners (http://www.twitter.com/insightpartners)) auf Twitter.Über EQT VenturesEQT Ventures ist ein mehrstufiger VC-Fonds, der sich mit den ehrgeizigsten und mutigsten Gründern in Europa und den USA zusammenschließt. Der Fonds hat seinen Sitz in Luxemburg und verfügt über Investmentberater in Stockholm, Amsterdam, London, San Francisco und Berlin. Angetrieben von einigen der erfahrensten Unternehmensgründer und -skalierer Europas, hilft EQT Ventures der nächsten Unternehmergeneration mit dem Kapital und der praktischen Unterstützung, die für den Aufbau globaler Gewinner benötigt werden.Weitere Informationen: www.eqtventures.com (http://www.eqtventures.com).Folgen Sie EQT Ventures auf Twitter (www.twitter.com/eqtventures (http://www.twitter.com/eqtventures)) und LinkedIn (www.linkedin.com/company/eqt-ventures/ (http://www.linkedin.com/company/eqt-ventures/)).Über AnyDeskDie AnyDesk Software GmbH ist einer der führenden Anbieter für Remote-Desktop-Lösungen. Mit seiner einzigartigen Remote-Desktop-Zugriffssoftware schafft das 2014 gegründete Unternehmen die optimale Grundlage für die Zusammenarbeit in der modernen Arbeitswelt. Kern von AnyDesk ist der eigens entwickelte Codec DeskRT, der eine nahezu latenzfreie Zusammenarbeit ermöglicht - auch in Regionen mit schlechter Internetverbindung. Pressekontakt:AnyDesk Software GmbHGiovanni CastelliniFriedrichstraße 970174 StuttgartE-Mail: press@anydesk.comOriginal-Content von: AnyDesk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113493/4498783