Am 06.01.2020 wurde unser Ethereum Short mit+23,34% Kursgewinnverkauft. Direkt am gleichen Tag sind wir imBITCOINals auchETHEREUMLong gegangen.Gewinne aus diesen Trades wurden wiederum Montag20.01.2020 realisiert.Aktuell suchen wir den richtigen Moment um Positionen aufzustocken und werden per Kurznachricht an alle Abonnenten die genauen Daten zum Einstieg versenden. Nutzen Sie unsere Analyse um noch in den Markt zu kommen bevor dieser die Triebwerke zündet.Aktuelle Ergebnisse:Hier unser aktuelles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...