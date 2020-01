Motivationsapplaus. Das Neue Jahr hat ja schon einmal gut begonnen. Wir haben neben einer Grippewelle auch eine neue Regierung UND, sonst würde ich ja nicht hier darüber schreiben, in deren Programm steht sogar etwas über den, sprich unseren, Kapitalmarkt drin. Der automatische, in den letzten Jahrzehnten antrainierte Duck-Reflex ob der erwarteten kommenden Enttäuschung ist nicht zu vermeiden, ein Blick ins Detail des seitenschweren Regierungsprogrammes hilft aber mit positiven Aha-Effekten. Allein die Tatsache, dass in einem solchen Programm der Kapitalmarkt vorkommt und dabei nicht als Pauschalargument für alle möglichen Verunglimpfungen herangenommen wird, mag schon friedlich stimmen. Es geht aber diesmal offensichtlich weiter. Wir lesen, dass man ...

