FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein pessimistischer Analystenkommentar der Bank of America (Bofa) hat die Aktien des Dünger- und Salzkonzerns K+S am Mittwoch deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 10 Euro gedrückt. Der Kurs brach um mehr als acht Prozent auf 9,27 Euro ein. Weniger hatten die Papiere zuletzt Anfang 2005 gekostet. Die Bofa-Experten hatten zuvor die Bewertung der Papiere mit "Underperform" und einem Kursziel von nur 4,20 Euro aufgenommen. Sie sind damit mit großem Abstand am pessimistischsten.



K+S steht nach einem milliardenschweren Neubau eines Kaliwerks in Kanada sowie infolge des seit Monaten schlechten Kalidünger-Marktumfeldes finanziell unter Druck. Angesichts der hohen Verschuldung hatten Ende 2019 bereits Spekulationen über eine Kapitalerhöhung die Runde gemacht. Der Konzern will die Schulden aber anders senken: So hatte der Konzern im Dezember erklärt, entsprechende Schritte zu erarbeiten, wobei auch ein Teilverkauf des Amerika-Geschäfts erwogen wird./mis/fba



