MünchenerRück-Calls mit 105%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Mit einem Kursanstieg von nahezu 40 Prozent zählte die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) in den vergangenen 12 Monaten zu den besten im DAX-Index gelisteten Werten. Nach den relativ moderaten Kursanstiegen in den ersten Monaten des Vorjahres beschleunigte sich der Anstieg seit Anfang August 2019 drastisch. Innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 6.8.19 bis zum 22.1.20 legte die Aktie von 210 Euro auf 273,10 Euro um beachtliche 30 Prozent zu.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten von RBC Capital Markets, die die Aktie in ihrer neuesten Analyse mit einem Kursziel von 290 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Aufwärtsbewegung noch weiter fortsetzen. In diesem Fall wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 275 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis bei 275 Euro, Bewertungstag 21.2.20, BV 0,1, ISIN: DE000GB7GXP2, wurde beim MünchenerRück-Kurs von 272,70 Euro mit 0,526 - 0,536 Euro gehandelt.

Kann die MünchenerRück-Aktie ihren Höhenflug in spätestens einem Monat zumindest auf 285 Euro fortsetzen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,10 Euro (+105 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 262,147 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 262,147 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ5RU49, wurde beim MünchenerRück-Aktienkurs von 272,70 Euro mit 1,10 - 1,11 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MünchenerRück-Aktie auf 285 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,28 Euro (+105 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 255,538 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 255,538 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM35JZ5, wurde beim MünchenerRück-Aktienkurs von 272,70 Euro mit 1,77 - 1,78 Euro taxiert.

Legt die Aktie auf 285 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,94 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Hebelprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de