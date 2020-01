Ein Ex-Manager aus Indien erhebt schwere Vorwürfe gegen den Zahlungsabwickler Wirecard. Beim Kauf einer Tochtergesellschaft soll nicht alles sauber gelaufen sein. Das Unternehmen bestreitet das.

Ramu Ramasamy sitzt in einem schmucklosen Büro in Chennai in Indien, eingequetscht zwischen Schreibtisch und einem Holzschrank - und redet minutenlang. Ununterbrochen referiert er in einem Firmenvideo über die Vorzüge seiner Firma und ihrer ICashCard.

Ramasamy ist der Gründer der GI Retail Group, die in Indien vor allem als Zahlungsdienstleister bekannt wurde. Die von GI Retail angebotene ICashCard können Kunden am Kiosk mit Geld aufladen und dann damit im Internet zahlen. Der deutsche Zahlungsabwickler Wirecard war von Ramasamys Dienstleistungsportfolio offenbar genauso überzeugt wie dieser selbst: 2015 kauften die Deutschen ihm den Zahlungsdienstleister Hermes ab und behielten Ramasamy als Manager an Bord. 2016 durfte er auf einer Investorenkonferenz sogar Wirecards Indien-Strategie vorstellen.

Doch die Begeisterung dürfte verflogen sein. Gut vier Jahre nach dem Deal verursacht die Partnerschaft vor allem eins: Ärger. Ehemalige Minderheitsgesellschafter von Hermes fühlen sich betrogen und klagen in London gegen Wirecard. Ex-Mehrheitseigner Ramasamy bezichtigt den deutschen Zahlungsabwickler im Rahmen eines Gerichtsverfahrens in Indien des Finanzbetrugs. Wirecard äußerte sich zu den Vorwürfen seines Ex-Managers nicht konkret, gab stattdessen eine Erklärung zum Hintergrund des Hermes-Kaufs und zum Status der Gerichtsverfahren ab.

Wirecard ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Republik. Zahlt ein Kunde an der Ladenkasse oder im Internet mit Kreditkarte, wickelt Wirecard oft den Geldtransfer ab. Rund 16 Milliarden Euro ist das Unternehmen aktuell an der Börse wert.Das imposante Wachstum von Wirecard ist nicht nur auf den Erfolg des elektronischen Zahlungsverkehrs zurückzuführen, sondern vor allem auf viele Akquisitionen, bei denen Wirecard weltweit Wachstum einkaufte.

Der Kauf des Zahlungsgeschäfts 2015 in Indien, rund um den Anbieter Hermes, war seinerzeit die mit Abstand größte Transaktion, wirkte jedoch von vornherein reichlich suspekt. Wirecard war bereit, inklusive Erfolgsprämie stolze 320 Millionen Euro zu zahlen. Dabei brachte das erworbene Geschäft im Jahr der Transaktion gerade einmal 4,5 Millionen Euro ...

