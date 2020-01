Wien (www.anleihencheck.de) - Der nächste starke Emissionstag an den europäischen Credit-Märkten und abermals waren Banken bzw. SSA die Haupttreiber, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies könnte sich jedoch in Kürze ändern, da die Corporate-Emissionspipeline, insbesondere im High-Yield-Markt, mittlerweile gut gefüllt sei. Unter anderem würden Banijay (Übernahme Endemol), Empark, Hurtigruten, Techem und Ineos Styrolution Emissionen planen. Gestern hätten Belfius Bank, DekaBank, DZ Hyp und die Oberbank Covered Bonds platziert, welche allesamt auf eine solide Nachfrage gestoßen seien. Deutlich gegen den Markttrend zu langen Emissionen habe die DZ Hyp einen "kurzen" vierjährigen Covered Bond platziert. Auch die Monte dei Paschi di Siena sei wieder am Markt präsent gewesen. Diesmal mit einer EUR 750 Mio. schweren Senior Anleihe (erwartet Caa1/B). Die fünfjährige Emission sei bei MS+285 BP gepreist worden. Derzeit befinde sich das Emissionsvolumen über alle Assetklassen hinweg 20% über dem Vorjahreswert. (22.01.2020/alc/a/a) ...

