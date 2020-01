Linz (www.anleihencheck.de) - Ähnlich wie die Tschechische Krone (CZK) profitiert der Kanadische Dollar (CAD) seit Dezember vom Handelsdeal zwischen den USA und China, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute stünden die Veröffentlichung der Inflationsrate im Dezember und die Zinsentscheidung der Bank of Canada an. Anders als die US-FED habe die BoC die Geldpolitik in den letzten Jahren nicht gelockert und der Leitzins bleibe mit 1,75% auf dem höchsten Niveau seit der Finanzkrise 2008. Die Inflation dürfte sich leicht über dem Zielniveau von 2,00% halten; erwartet werde heute keine Senkung des Leitzinssatzes. Der CAD dürfte kurzfristig stark bleiben. (22.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...