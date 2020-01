Wien (www.anleihencheck.de) - Der Optimismus über eine konjunkturelle Stabilisierung in der Eurozone steigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gestern veröffentlichte Umfrageindikatoren des ZEW würden eine deutliche Verbesserung der mittelfristigen Konjunkturerwartungen zeigen. Für Deutschland sei der ZEW-Indikator auf 26,7 (Höchststand seit Juli 2015) gezeigt und ein ähnliches Bild zeige sich auch für die Eurozone (25,6). Nichtsdestotrotz werde die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation von 24% (Deutschland) bzw. 16% (Eurozone) der Befragten als schlecht beurteilt. Die mittelfristig erwartete Verbesserung habe somit eine niedrige Basis und signalisiere weiterhin nur gedämpftes Wachstum. Über die Stimmung in der französischen Wirtschaft werde heute der Geschäftsklimaindex des INSEE informieren. ...

