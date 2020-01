Moody's Analytics, ein weltweit tätiger Anbieter von Finanzinformationen, wurde bei den Artificial Intelligence Awards 2019 in der Kategorie für die beste KI-Lösung für Finanzdienstleister ausgezeichnet. Wir erhielten diese Auszeichnung für die Lösung QUIQspread. Diese unterstützt Finanzinstitute beim automatisierten Spreading von Finanzberichten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200122005143/de/

Unser umfangreiches Fachwissen und unsere Datenressourcen im Bereich des Spreading von Finanzdaten bilden das Herzstück des Tools QUIQspread. Es nutzt Machine Learning für die Analyse der Richtlinien, die in Unternehmen für das Spreading von Finanzdaten eingesetzt werden. Da das Tool mit jedem Spreading intelligenter wird, werden eine höhere Präzision, kürzere Bearbeitungszeiten und geringere Kosten erzielt.

QUIQspread ist eine mit zunehmendem Geschäftswachstum skalierbare SaaS-Plattform (Software-as-a-Service). Sie enthält Finanzdaten von mehr als 22 Millionen Privatunternehmen, die von Anfang an die Spreading-Präzision steigern.

Das Tool QUIQspread lässt sich problemlos in die internen Kreditsysteme der Kunden und mit der Plattform CreditLens von Moody's Analytics, unserer Lösung für das Credit Lifecycle Management, integrieren. Damit werden Unternehmen bei der digitalen Umgestaltung ihrer betriebswirtschaftlichen Kreditprozesse unterstützt. Unternehmen, die die Lösung CreditLens einsetzen, können Finanzberichte mit dem Tool QUIQspread bearbeiten, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Das Tool QUIQspread wurde von Moody's Analytics Accelerator entwickelt, einem Unternehmensbereich, der mithilfe neuer Technologien Moody's Analytics Risikomanagementlösungen der nächsten Generation hervorbringt.

"Es ist für uns eine große Ehre, dass wir bei den Artificial Intelligence Awards ausgezeichnet wurden", so Eric Grandeo, Senior Director von Moody's Analytics. "Unternehmen möchten weniger Zeit und Ressourcen für den Spreading-Prozess aufwenden und gleichzeitig die Datenqualität wahren. Mit dem Tool QUIQspread tragen wir dazu bei, dies zu ermöglichen."

Nehmen Sie an unserem Webinar teil. Am 6. Februar erfahren Sie darin mehr darüber, wie die Lösungen QUIQspread und CreditLens Ihr Finanzinstitut dabei unterstützen können, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen.

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über unsere Auszeichnung bei den Artificial Intelligence Awards zu erhalten, die sich in die ständig wachsende Reihe von Auszeichnungen und Branchenpreisen einfügt, die Moody's Analytics erhalten hat.

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über das Tool QUIQspread zu erhalten.

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über die Lösung CreditLens zu erhalten.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics bietet Finanzinformationen und Analysewerkzeuge, die Führungskräfte dabei unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unser tiefes Risikowissen, unsere umfangreichen Informationsressourcen und die innovative Anwendung von Technologien helfen unseren Kunden, sich in einem sich entwickelnden Markt sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen bestehen und die zusammen für eine nahtlose Kundenerfahrung sorgen. Wir schaffen Vertrauen in Tausende von Organisationen weltweit, mit unserem Engagement für Exzellenz, unserer offenen Denkweise und unserem Fokus auf die Erfüllung von Kundenbedürfnissen. Weitere Informationen über Moody's Analytics finden Sie auf unserer Website oder wenn Sie uns auf Twitter oder LinkedIn folgen.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar erzielte, weltweit 10.900 Mitarbeiter beschäftigt und in 44 Ländern präsent ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200122005143/de/

Contacts:

JUSTIN BURSZTEIN

Moody's Analytics Communications

Tel. +1.212.553.1163

Moody's Analytics Media Relations

moodysanalytics.com

twitter.com/moodysanalytics

linkedin.com/company/

moodysanalytics