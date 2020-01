Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat es tatsächlich geschafft, gleich zum Handelsstart markierte der Leitindex ein neues Allzeithoch. Andreas Lipkow von Comdirect führt die gute Performance auch auf die guten Zahlen aus den USA zurück. Der Experte lobt die starken Ergebnisse von Netflix, IBM und den Großbanken. Allerdings rät er Anlegern von den Aktien der Banken aktuell eher Abstand zu nehmen. Ein großer Hype an den Börsen ist derzeit Wasserstoff. Aktien wie Ballard Power legten in den vergangenen Wochen extrem zu. Lipkow warnt davor den Kursen hinterherzulaufen. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um die Gewinnwarnungen von Heidelberger Druck und Wacker Neuson, die Probleme bei Boeing und der Lufthansa sowie die Auswirkungen des Coronavirus auf die Märkte.