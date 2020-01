Chur (awp) - Die deutsche Würth-Gruppe ist in der Schweiz weiter gewachsen. Der Umsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2019 um gut 4,1 Prozent auf 949,8 Millionen Euro. Weltweit resultierte für den Konzern ebenfalls ein Plus von 4,8 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro.Der Personalbestand in den 18 in der Schweiz angesiedelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...