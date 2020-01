Wenn die Vereinigten Staaten keine Einigung mit der Europäischen Union erzielen können, muss ein Zoll von 25% auf die europäischen Autoimporte erhoben werden, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in einem Interview am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos gegenüber Fox Business News. Im Anschluss an diese Kommentare fiel der Euro Stoxx 50 ...

