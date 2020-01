Der ehemalige FBI-Chef Louis Freeh arbeitet heute für Anwälte, die VW im Dieselskandal verklagen. Der Konzern wittert einen Geheimnisverrat.

Volkswagen verdächtigt den früheren FBI-Chef Louis Freeh des Geheimnisverrats und will dessen Berufung zum Gutachter in Schadenersatz-Prozessen in den USA vereiteln. Der ehemalige Leiter der amerikanischen Bundespolizei arbeitet nach seiner Karriere im öffentlichen Dienst als juristischer Vermittler in Wirtschaftsskandalen - bei VW hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...