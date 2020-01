Die europäischen Börsen haben am Mittwochvormittag keine klare Richtung eingeschlagen.Paris - Die europäischen Börsen haben am Mittwochvormittag keine klare Richtung eingeschlagen. Der Dax-Rekordstand vermochte die Indizes der europäischen Standardwerte nicht mitzureissen. So gab der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gegen Mittag um 0,11 Prozent auf 3784,77 Punkte nach. Angesichts der überkauften Lage scheint den Aktienmärkten derzeit die Kraft für einen weiteren Anstieg zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...