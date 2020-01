Paris (www.fondscheck.de) - Am kommenden Samstag begehen Chinesen in aller Welt ihr traditionelles Neujahrsfest, so die Experten von Comgest.Der Brauch, das neue Jahr mit mehrtägigen Feierlichkeiten willkommen zu heißen, solle Glück und Wohlstand sicherstellen. Zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht seien die Götter dem Land in den letzten Jahren gnädig gestimmt gewesen. Der Handelskonflikt mit den USA habe gezeigt, dass sich China zu einer modernen Dienstleistungs- und Konsumgesellschaft gewandelt habe. Zudem sei das Wachstumsmodel Chinas nachhaltiger geworden. Die Öffnung der Börsen von Shenzhen und Shanghai gehe rasant voran. Das Potenzial für den Finanzplatz China sei langfristig enorm. ...

