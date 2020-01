Medientitel wie beispielsweise: "Boeing rechnet mit 737-Max-Flugverbot bis in den Sommer" - "Boeing findet neues Software-Problem bei Krisenflieger 737 Max" - "Airbus überholt Boeing 2019 als weltgrößter Flugzeugbauer" beherrschen fortlaufend die Schlagzeilen. Jüngst plant der US-Flugzeugbauer sich 10 Mrd. Dollar am Kapitalmarkt zu beschaffen, das geht an Aktionären ebenfalls nicht spurlos vorbei. Diese verlieren nämlich immer weiter an Zuversicht, der Aktienkurs befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2018.

Ein Blick auf den Kursverlauf der Boeing-Aktie verheißt auch nichts Gutes, einen seit Ende 2016 bestehenden Aufwärtstrend hat das Wertpapier unlängst gebrochen. Auch wurde das wichtige Unterstützungsniveau um 320,00 US-Dollar im gestrigen Handel unterschritten. Damit könnte sich eine größere Verkaufswelle in der Aktie des US-Flugzeugbauers andeuten, ein Test der Jahrestiefs aus Ende 2018 erscheint die logische Konsequenz. ...

