BERLIN (Dow Jones)--Beim Wandel der Automobilindustrie braucht es laut einer Studie eine gezielte Förderung und Diskriminierung von Technologien. Die häufig geforderte Technologieneutralität sei nicht der richtige Weg, um klimafreundlichen Antriebssystemen zum Durchbruch zu verhelfen, heißt es zusammenfassend in einem Gutachten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig und des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg im Auftrag der Denkfabrik Agora Verkehrswende.

Erst in der vergangenen Woche hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor dem Autogipfel im Kanzleramt erneut bekräftigt, die Umstellungen in der Autoindustrie müssten "technologieneutral" erfolgen. Neben der Elektromobilität sollten daher auch Anwendungen von Wasserstofftechnologien, Brennstoffzellen und synthetischen Kraftstoffe gefördert werden, so der Minister.

In der Praxis sei die Technologiewahl im Straßenverkehr aber "aufgrund diverser Marktunvollkommenheiten, politischer Fehlsteuerung und Pfadabhängigkeiten verzerrt", heißt es in dem Expertengutachten. Hier sei technologieneutrale Regulierung "gerade nicht in der Lage, Technologieoffenheit herzustellen". Die Studienautoren fordern - über einen Mix aus Ordnungsrecht und Förderpolitik - "spezifische Eingriffe" in den Markt, um die Verzerrungen "effizient zu beheben". Sie haben dabei eine klare Präferenz: Im Pkw- und Güternahverkehr müssten kurz- bis mittelfristig Elektroantriebe "die zentrale Rolle spielen". Wasserstoff in Brennstoffzellen und synthetische Kraftstoffe in Verbrennungsmotoren seien bis 2030 dagegen "lediglich Nischentechnologien". Nur im Güterfernverkehr dürften laut den Experten hybride Lösungen - zum Beispiel Kombinationen von Oberleitungen, Batterie- und Brennstoffzellenantrieben - zum Einsatz kommen.

Konkret schlagen die Gutachter unter dem Fachbegriff "Exnovation" vor, fossile Antriebe aus dem Markt zu drängen, etwa durch eine wirksame CO2-Bepreisung. Nötig seien eine nah am Fahrzeugkauf ansetzende Kfz-Steuer oder auch strikte CO2-Flottengrenzwerte. Andernfalls könne der Wandel "nur schwierig und mit hohen finanziellen Aufwendungen der öffentlichen Hand gelingen".

Die Denkfabrik Agora Verkehrswende fordert daher, schmutzige Verbrenner schon bei der Anschaffung hoch zu besteuern. Mit den Einnahmen könnten die Prämien für Käufer von klimaverträglichen Autos finanziert werden, erklärte Agora-Direktor Christian Hochfeld. "Wer in der aktuellen Debatte die reine Lehre der Technologieneutralität postuliert, nimmt de facto in Kauf, dass der notwendige Umstieg auf klimaverträgliche Antriebstechnologien verschleppt wird."

Link zur Studie: https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/technologieneutralitaet-im-kontext-der-verkehrswende-2/

January 22, 2020

