24 Oscar-Nominierungen für Netflix. Das gab es noch nie für einen Streaming-Dienst. Disney folgt mit 23... Wie wichtig wäre denn ein Oscar, wenn doch über Streaming-Abos sowieso regelmäßig Geld in die Kassen kommt? Wie stark ist Netflix abseits der Oscars, sprich bei Abonennten - jetzt wo Disney+ und Apple mit Streaming-Diensten konkurrieren und günstiger sind? Wieso driften die Kursziele für Netflix so weit auseinander? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg, Vontobel.