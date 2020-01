Von Andrew Restuccia

DAVOS (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump hat seine Zuversicht ausgedrückt, dass die USA in der Lage sein werden, ein neues Handelsabkommen mit Europa zu erreichen, und argumentierte, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs "keine andere Wahl" hätten, als inmitten der drohenden Autozölle ein Abkommen zu schließen. Trump sagte, er habe am Rande des Weltwirtschaftsforums ein "großartiges Gespräch" mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, geführt.

Trump berichtete in einem CNBC-Interview von dem Gespräch: "Ich sagte: Wenn wir nicht etwas bekommen, muss ich etwas unternehmen, und das wird zu sehr hohen Zöllen auf Ihre Autos und andere Dinge führen, die in unser Land kommen." Aber er fügte hinzu, dass die Investoren nicht in Panik geraten sollten angesichts der Aussicht auf die Zölle auf europäische Autos. "Sie werden einen Deal machen, weil sie es müssen. Sie müssen es tun. Sie haben keine Wahl", sagte er.

Trump sprach im Laufe des Interviews auch andere Themen an. Er sagte, er sei über den Ausbruch eines tödlichen Coronavirus informiert worden. Inzwischen sei der erste Fall des Virus in den USA dokumentiert. "Wir haben es völlig unter Kontrolle", sagte Trump.

Der Präsident sagte auch, dass er das Amtsenthebungsverfahren des Senats aus der Ferne beobachtet habe, und lobte sein Anwaltsteam. "Ich denke, das Team war wirklich gut und die Fakten sind alle auf unserer Seite."

Der Präsident traf sich am Mittwochmorgen mit mehreren Dutzend Managern zu einem Frühstück unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Während seiner Ausführungen vor den Führungskräften habe er für die Wirtschaft geworben und von niedriger Arbeitslosigkeit und Lohnzuwächsen gesprochen, so eine Person, die mit dem Treffen vertraut ist. Er habe zudem auf Steuersenkungen, Deregulierung und das Handelsabkommen verwiesen als Dinge, die er dem Unternehmenssektor geliefert habe.

Der Präsident sprach auch über Politik und sagte den Führungskräften, dass seine Umfragewerte besser denn je aussähen. Trump plant eine Pressekonferenz, bevor er Davos in Richtung Washington verlässt.

January 22, 2020

