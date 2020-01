BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Rentenversicherung kritisiert die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für eine Grundrente. Zu erwarten sei eine außerordentliche Belastung der Rentenversicherungsträger, heißt es in einer Stellungnahme, die der "Badischen Zeitung" (Freiburg/Mittwoch) und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Für Mittwoch waren die Rentenversicherung und Verbände zu einer Besprechung des Referentenentwurfs ins Arbeitsministerium geladen.



Heftige Kritik übten auch die Arbeitgeber. "Die geplante Grundrente ist als Beitrag gegen Altersarmut gänzlich ungeeignet", heißt es in einer Stellungnahme ihres Spitzenverbands BDA. Der Deutsche Gewerkschaftsbund lobte die Pläne im Grundsatz. "Allerdings besteht Nachbesserungsbedarf", so der DGB. So sollten auch Zeiten der Arbeitslosigkeit angerechnet werden, damit Menschen im Alter Grundrente bekommen können: "Gerade bei unterbrochenen Erwerbsbiografien steigt das Risiko, im Alter nur eine geringe Rente und insgesamt niedrige Einkommen zu haben, deutlich an."/bw/DP/fba