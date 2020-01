Die USA seien "sauber und schön", sagte Trump an die Adresse Thunbergs. Aber es gebe einen anderen Kontinent, "wo Rauch aufsteigt".Davos - US-Präsident Donald Trump hat Klimaaktivistin Greta Thunberg aufgefordert, andere Länder statt den USA stärker in den Fokus zu nehmen. Von der EU verlangte er am Mittwoch vor seinen Pool-Medien in Davos Eile beim Handelsabkommen. Die USA seien "sauber und schön", sagte Trump an die Adresse Thunbergs. Aber es gebe einen anderen Kontinent, "wo Rauch aufsteigt".

