Frankfurt am Main (ots) - Die NEPTUN WERFT als traditionsreichstes Schiffbauunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich der Herausforderung gestellt, ISO 14001 (Umweltschutz) und ISO 45001 (Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) in das bestehende Managementsystem zu integrieren. Zertifikate für beide internationale Normen wurden nach einem achttägigen Zertifizierungsaudit durch die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH http://bit.ly/2TJTQYj) ausgestellt. Die Übergabe der Zertifizierungsdokumente durch den Geschäftsführer der DQS GmbH, Markus Bleher, fand kürzlich in Warnemünde statt.Jetzt hat die DQS Video-Interviews mit der Geschäftsleitung der NEPTUN WERFT, dem Verantwortlichen für das Managementsystem sowie dem Auditleiter der DQS zum Integrationsprozess der neuen Normen veröffentlicht: http://bit.ly/2tDekaqMit ISO-Normen Unternehmensziele erreichenZertifizierte Managementsysteme nach ISO-Normen - angefangen beim Qualitätsmanagement über Umweltschutz, Arbeitsschutz und Energie bis hin zur Informationssicherheit - sind verlässliche Leitplanken, um wirtschaftliche und ökologische Ziele zu setzen und zu erreichen. Regelmäßige externe und interne Audits dieser Systeme und Prozesse wiederum sind ein Gradmesser, ob das Managementsystem funktioniert und zum Erreichen von Unternehmenszielen beiträgt.Mit nachhaltigen Prozessen zu nachhaltigen Produkten"Nachhaltige Prozesse sowie umwelt- und ressourcenschonende Verfahren müssen dazu führen, auch innovative und nachhaltige Produkte zu fertigen", betont Dr. Moritz Achilles im Interview http://bit.ly/2tDekaq. Der Abteilungsleiter Integriertes Managementsystem der NEPTUN WERFT in Rostock verweist in diesem Zusammenhang auf die "AIDAnova", die aufgrund ihres neuartigen Flüssiggas-Antriebs (LNG) mit dem "Blauen Engel" ausgezeichnet wurde. Der Bau dieser Maschinenraum-Module erfolgte auf der NEPTUN WERFT in Rostock.Unternehmenserfolg: Beispiel für gute AuditzieleZertifizierungsaudits sollten daher über die reine Konformitätsbestätigung zu einer ISO-Norm hinauswachsen, ergänzt DQS-Geschäftsführer Markus Bleher. "Unserer Auffassung nach ist das Ziel eines Audits auch und insbesondere, die Organisation permanent zu verbessern und weiterzuentwickeln", sagt Bleher im Gespräch http://bit.ly/2tDekaq. "Dafür müssen unsere Auditorinnen und Auditoren fachkundig sein - aber sie müssen in ihrem Auditprogramm auch über den Tellerrand hinausschauen, um die Erreichung der Unternehmensziele unterstützen zu können."Hinweise zu weiteren Informationsquellen:--> Case Study "NEPTUN WERFT - Treffendes Beispiel für IntegrierteManagementsysteme: http://bit.ly/2TMZh8K --> DQS-Whitepaper "Integrierte Managementsysteme":http://bit.ly/2TDnC0V --> DQS-Presseinformation vom 10.12.2019 zur ZertifikatsübergabeISO 14001 und ISO 45001 an die NEPTUN WERFT:https://www.presseportal.de/pm/104526/4464337