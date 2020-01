NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 415 auf 423 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nettoneukundenzahl habe sich besser entwickelt als gedacht, schrieb Analyst Todd Juenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Konkurrenzkampf mit Disney dürfte Netflix vorerst die Nase vorn haben./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 03:14 / UTC



US64110L1061

