NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum verändert. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt. Im Tagesverlauf stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im weiteren Handel könnten noch Daten vom amerikanischen Immobilienmarkt für etwas mehr Bewegung sorgen.



Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 5/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,53 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 1/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,58 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen standen unverändert bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,78 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 2/32 Punkte auf 103 2/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,23 Prozent./jkr/jha/