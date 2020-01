Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der deutsche Leitindex kletterte heute Morgen zum ersten Mal in seiner Geschichte über 13.600 Punkte. Die bisherige Intraday-Bestmarke lag bei 13.597 und wurde am 23. Januar 2018 aufgestellt, also fast auf den Tag genau vor zwei Jahren. Mit 13.560 markierte der Dax damals auch sein Schlusskurs-Allzeithoch, das heute ebenfalls übersprungen...

