Der niederländische Photovoltaik-Hersteller will noch in diesem Jahr seine Produktion wieder aufnehmen. Die Rettung erfolgte offenbar in letzter Minute, da das Equipment der Fabrik bereits zur Versteigerung stand.Die Zeichen bei Energyra stehen auf Neustart. Der niederländische Photovoltaik-Hersteller war vergangenen Jahr in Schwierigkeiten geraten und musste im April Insolvenz anmelden. Nun sieht alles so aus, dass Energyra noch in diesem Jahr seine Produktion wieder aufnehmen wird. Der Neustart in Zaanstad sei gesichert, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Vorbereitungen liefen. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...