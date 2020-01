Im Fokus: Bayer Bayer-Aktionäre können sich in den vergangenen 6 Monaten über einen Kursgewinn von rund 27,5% freuen - am 20. Januar 2020 markiert ihr Investment ein neues 12-Monats-Hoch. Dabei ging es vom 5-Jahres-Tief am 17.06.2019 (52,53 Euro) bergauf bis auf 75,61 Euro (12-Monats-Hoch am 20. Januar 2020). Und aktuell notiert die Bayer-Aktie bei rund 75 Euro. Die Baader...

