Zulieferer für Flugzeugteile geraten durch Boeings Krise unter Druck. Doch der deutsche Sitzhersteller Recaro Aircraft Seating erwartet Rekordzahlen für 2019. Wie das zusammenpasst, erklärt CEO Mark Hiller im Interview.

Das Flugverbot für den Unglücksflieger 737 Max wird laut Hersteller Boeing voraussichtlich noch bis zum Sommer andauern. Das wichtigste Produkt des US-Exportchampions bescherte den USA in der Vergangenheit tausende Jobs und Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Dementsprechend hart trifft die Krise des Flugzeugherstellers nun die US-Wirtschaft, sie könnte gar das Bruttoninlandsprodukt um 0,5 Prozent dämpfen. Experten gehen davon aus, dass Boeings Krise die Luftfahrtbranche spürbar verändern wird. Bei Flugzeugzulieferern sind die Konsequenzen bereits absehbar. Auf Drängen von Boeing und Airbus haben sie in den vergangenen Jahren die Produktion von Teilen für die Flieger 737 Max und A320neo in Rekordzeit und unter hohem Kostendruck hochgefahren. Sollte der Produktionsstopp Aufträge kosten, dürfte es für einige Zulieferer gefährlich werden - auch in Deutschland.

Doch es gibt auch Optimisten: Beim Flugzeugsitzhersteller Recaro Aircraft Seating aus Schwäbisch Hall unterbrechen Baustellengeräusche das Interview: Der Weltmarktführer bei Sitzen für die Economy-Class rechnet mit einem Rekordjahr und baut gerade ein 19.000 Quadratmeter großes Kundenservice-Center. Geschäftsführer Mark Hiller erwartet für das vergangene Geschäftsjahr ein Wachstum von deutlich über zehn Prozent. Im Interview erklärt er, wie sich die Krise bei Boeing auf die Branche auswirkt, ob die Probleme der 737 Max zu strengeren Regulierungsverfahren bei den Aufsichtsbehörden führen und wieso der Zulieferer trotz kriselnder Marktaussichten optimistisch auf das kommende Jahr blickt.

Wie haben Sie das Durcheinander bei Boeing in den vergangenen zehn Monaten erlebt?Das Thema ist in vielerlei Hinsicht bedauerlich und traurig. Zum einen natürlich die Unglücke. Zum anderen ist Sicherheit das wichtigste Thema der Luftfahrtbranche und da entsteht eine falsche Wahrnehmung bei den Menschen: Das gefährlichste bei einer Flugreise ist die Fahrt zum Flughafen, fliegen an sich ist sehr sicher. Außerdem betrifft die Krise bei Boeing die gesamte Luftfahrtbranche, auch uns. Wir bekommen ...

