Die Hoffnung auf eine Eindämmung des Coronavirus in China nährt an der Börse die Erholung heute nach den Verlusten gestern. Wenigstens konnten die Vorgaben aus Asien und den USA dem Deutschen Aktienindex zum Handelsstart noch zu einem neuen Allzeithoch verholfen, für viel mehr reichte es nicht. Bei 13.640 Punkten liegt nun die neue Bestmarke, von der der Markt im Handelsverlauf wieder ein ganzes Stück zurückkam. Die an der Wall Street anhaltende Aufwärtsdynamik kommt nicht wirklich an der Frankfurter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...