Peking will gegen den massiven Verbrauch von Plastik vorgehen. Ein Bann von Strohalmen und Plastiktüten in Supermärkten wird nicht ausreichen. Vor allem Online-Händler wie Alibaba müssen ihr Verhalten ändern.

China ohne Plastik? Noch kann man sich das nur schwer vorstellen. Das umweltschädliche Verpackungsmaterial wird in der Volksrepublik noch viel verschwenderischer eingesetzt als in Deutschland. Wer morgens in Peking beim Straßenhändler sein Frühstück kauft, bekommt jedes Dampfbrötchen einzeln in eine Plastiktüte verpackt. In den Getränkeabteilungen von Supermärkten gibt es viel mehr Plastik- als Glasflaschen. Kostenlose Plastik-Zahnbürsten und Kämme gehören in chinesischen Hotels zur Grundausstattung.

Peking hat nun entschieden, dieser Schwemme einen Riegel vorzuschieben. Ähnlich wie in der EU sollen auch in China Plastik-Verbote greifen. Ab Ende 2020 dürfen laut der neuen Richtlinie keine Plastiktüten mehr herausgegeben werden, die nicht biologisch abbaubar sind. Die Regel wird ab kommendem Jahr zuerst in Großstädten gelten und ab 2022 landesweit. Auch Einweg-Strohhalme in Bars und Restaurants will die Regierung verbieten. Nach dem Plan dürften gastronomische Betriebe bald zudem kein Plastikbesteck mehr einsetzen. In Hotels sollen Einweg-Plastikprodukte verringert werden.

Umweltschützer begrüßen die geplanten Maßnahmen. Allerdings kritisiert etwa die Umweltorganisation Greenpeace, dass die neuen Regeln noch "zu schwammig" formuliert seien. Auch werden Erinnerungen an das Jahr 2008 wach: Schon damals ging China erstmals mit einer großen Kampagne gegen Plastik vor und setzte ein Verbot von kostenlosen Plastiktüten in Kraft. Allerdings zeigten Untersuchungen, dass der Verbrauch von Plastik im Land anschließend weiter stieg. Das lag zum einen an den nur laschen Kontrollen.

Zum anderen hat sich der Verbrauch von Verpackungen vervielfacht seit es in chinesischen Großstädten zum Alltag gehört, Essen und Einkäufe im Internet zu ordern. Größter Treiber für die explosive Verbreitung von Plastik ist Chinas boomender Online-Handel. Allein in den vergangenen drei Jahren stieg die Zahl der in China verschickten Pakete von rund 20 auf 63,5 Milliarden ...

