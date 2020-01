In unserem letzten Beitrag zum Rohöl am 03.01.2020 hatten wir auf verschiedene Szenarien im Anschluss an die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani, dem Kommandeur der Quds-Brigaden hingewiesen, die jeweils aus den verschiedenen Reaktionen des Iran resultierten.Bis heute kam es allerdings noch zu keinem offenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Letzterer ist allerdings militärisch hoffnungslos unterlegen, weshalb eher eine asymmetrische Antwort darauf zu erwarten ist. Die Vergeltungsschläge des Iran auf US-Basen im Irak unter dem Titel "Operation Märtyrer Soleimani' fiel eher bescheiden aus und brachte auf US-Seite nach deren Angaben keine Personenschäden.

