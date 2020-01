Der DXY gibt leicht nach, aber bleibt in seiner Range in der Nähe der Monatshochs - Der Euro ist unter den europäischen Währungen der schwächste Performer in der amerikanischen Sitzung. - Das EUR/USD fiel während der amerikanischen Sitzung auf 1,1069 Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 24. Dezember. Danach erholte sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...