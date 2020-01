MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Pisa/Berufe:



"Viele Mädchen wollen Lehrerin oder Ärztin werden. Besorgniserregend? Kaum, denn selbst beim zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Deep Learning wird es die Berufsfelder Bildung und Gesundheit auch morgen geben - zweifellos verändert, eventuell aber sogar noch stärker miteinander verbunden als heute. Wichtig: Weiterbildung und Bildung müssen mit dem raschen technologischen Wandel Schritt halten. Nicht nur in Schule und Hochschule, sondern auch in den Unternehmen. Dies sollte eine zentrale Erkenntnis dieser Pisa-Sonderauswertung sein. In den Versäumnissen auf diesem Gebiet steckt eine große Gefahr."/al/DP/he