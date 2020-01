Die Deutschen gelten als Weltmeister im Zurückschicken. Onlinehändler leiden unter Ekelrücksendungen und Betrügern - und schrecken doch vor wirkungsvollen Maßnahmen zurück. Eine Reise durch die Retourenrepublik.

Als Paketbote vermeidet Stefan Müller unnötige Schritte. Zielstrebig steuert er mit seiner Sackkarre durch den Kiosk von Hasan Sim, vorbei an Zeitschriftenauslage und Tabakregal, an Getränkeautomaten und Lottoscheinen, direkt zur Tür am Ende der Verkaufsfläche. Dahinter befindet sich ein schmaler, lang gezogener Abstellraum. Im Regal an der linken Wand lagern Pakete, Schuhkartons und Tüten. Alles Retouren, die Sim in seinem Kiosk am Tag zuvor entgegengenommen hatte. 44 Stück zeigt der kleine Scanner dem Paketboten an. Müller scannt die Barcodes, bei jedem Paket piept es. Er stapelt die Kartons auf die Sackkarre, hängt noch einige Tüten an die Griffe und marschiert zurück Richtung Transporter. Zweimal muss er laufen, um alle Sendungen zum Auto zu bringen.

Stefan Müller heißt nicht wirklich so. Ohne die Zustimmung seines Arbeitgebers, des Paketdienstes Hermes, einer Tochter des Hamburger Otto-Konzerns, darf er nicht über seinen Job sprechen. Deshalb ist er hier anonym. "Das war jetzt mein vierter Stopp heute morgen", sagt er. Laut Plan liegen weitere 16 Paketshops auf seiner Route. Bei jedem Stopp hat er nur eine Aufgabe: Retouren aufsammeln. "Im Januar ist immer viel zu tun." Das seien die Nachwirkungen der Weihnachtszeit: Die Deutschen schicken all jene Bestellungen zurück, für die sie sich oder die Beschenkten an den Feiertagen nicht genügend begeistern konnten.

Es ist ja so einfach: Was nicht passt oder gefällt, geht retour - millionenfach. In keinem anderen Land Europas werden mehr Warenbestellungen der Kunden wieder zurückverfrachtet. Allein im vergangenen Jahr schickten die Deutschen etwa 500 Millionen Produkte zurück. "Das ist ein neuer Höchststand", sagt Björn Asdecker, Retourenforscher an der Universität Bamberg. Schon seit Jahren beschäftigt das Thema den Wissenschaftler.

Die Zahlen bringen Umweltschützer in Wallung - und die Politik in Erklärungsnot. Seit anderthalb Jahren diskutieren Politiker und Branchenvertreter über den richtigen Umgang mit Retouren. Über die Frage, was mit all den Shirts und Shorts, Möbeln und Matratzen, Toastern und Tastaturen geschehen soll, die zurück an die Absender gehen. Damals hatten die WirtschaftsWoche und das ZDF-Magazin "Frontal 21" aufgedeckt, dass zurückgeschickte Ware teils geschreddert und vernichtet wird.Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will nun zwar das Spenden solcher Waren an gemeinnützige Einrichtungen erleichtern. Doch reicht das?Die chronische "Retournitis" der deutschen Verbraucher kostet den Onlinehandel jedes Jahr Milliarden. Längst haben die großen Player die Retourenabwicklung industrialisiert. Sie betreiben Rücksendefabriken, hauseigene Reparaturservices und beschäftigen Restpostenhändler, um aus den Retouren noch so viel Geld wie möglich herauszuholen. Mit detaillierten Bewertungen und virtuellen Modellen wollen die Händler Kunden helfen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen - in der Hoffnung, dass diese die bestellte Ware dann tatsächlich behalten.

Nur vor wirklich wirkungsvollen Maßnahmen schreckt die Branche zurück. Denn die könnten einem erklärten Ziel entgegenwirken: dass der Onlinehandel so bequem und unkompliziert wie möglich abläuft.

Neckermann lässt grüßen

Deutschland ist der fünftgrößte E-Commerce-Markt der Welt - nach den USA, China, Großbritannien und Japan. 2019 setzte der Onlinehandel hierzulande 72,6 Milliarden Euro um, Tendenz: stark steigend. Seine Geschichte macht den deutschen Markt besonders. Noch vor Amazon warben Kataloghändler wie Neckermann und Quelle um Kunden. Gezahlt wurde nach Lieferung per Rechnung. Was nicht gefiel, durfte zurückgeschickt werden - gratis, versteht sich.

Und so zeigen sich die Onlinehändler hierzulande noch großzügiger, als sie müssten. Zwei Wochen beträgt die gesetzliche Rückgabefrist. Im Schnitt gewähren Onlinehändler ihren Kunden aber mehr als doppelt so viel Zeit. Oft sind es 30 Tage, wie beim Marktführer Amazon, bei Zalando sogar bis zu 100 Tage. Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckhardt fordert daher, die Fristen zu begrenzen. Noch mehr könnte ein Retourenaufschlag pro Artikel bewirken, sagt Wissenschaftler Asdecker. Seit 2014 dürfen Onlinehändler Gebühren erheben. Nach einer Stichprobe von Asdeckers Forschungsgruppe macht jedoch nur ein Siebtel davon Gebrauch - meist kleine oder spezialisierte Anbieter wie der Uhrenshop Paul Hewitt oder Waschmaschinenhersteller Miele. Versandriesen wie Amazon, Zalando und Otto verzichten auf Rücksendegebühren.

Private Umkleidekabine

Hamburg-Bramfeld, der Retourenbetrieb der Otto-Gruppe. Hier landen Jeans, Jacken und Schuhe, die Kunden von Otto, Lascana, Bonprix und anderen Shops des Versandriesen zurückschicken: 130.000 bis 180.000 Artikel jeden Tag, ...

