Welche Themen sind am Donnerstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die Zahl der Toten durch das neu Coronavirus in China ist nach offiziellen Angaben weiter gestiegen, wenige Tage vor wichtigen Regionalwahlen ist der Chef der in Rom mitregierenden 5-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, zurückgetreten und Ford muss im...

Den vollständigen Artikel lesen ...